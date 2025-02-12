طارق الشناوي: تقديم دور الأب والابن فرصة من أجل استعراض الفنان لموهبته

قال الناقد طارق الشناوي، إن هناك العديد من النجوم الذين قدموا أكثر من شخصية في نفس العمل الفني سواء كان الأب والابن أو الأخ، وهي في الغالب تكون رغبة لدى الفنان من أجل استعراض موهبته الفنية، وكان من أبرزهم الفنان محمد رمضان الذي قدم أدوار الأب والابن وأيضا الأخ الأكبر والأخ الأصغر في مسلسل "الأسطورة"، وهناك العديد من النجوم الذين قدموا أدوار التوأم أيضا، فهي تكون فرصة للفنان من أجل استعراض تفاصيل عديدة من موهبته.

وأضاف طارق الشناوي، خلال حديثه مع "البوابة نيوز"، أنه بالنسبة لمسلسل "فهد البطل" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، فإننا لابد أن ننتظر لحين عرض المسلسل في موسم رمضان 2025، وبعدها نحكم على العمل وهل تقديمه دور الأب والابن مناسب أم لا، وهل هناك ضرورة درامية لأن يقدم الدورين أم لا، وهل قدم دور الأب والابن بشكل جيد أم لا؟، فالأمر ممكن من الناحية النظرية، ولكن بعد العرض سوف نستطيع أن نحكم هل أجاد في دور الأب والابن أم لا.

ومن المقرر أن يقدم الفنان أحمد العوضي دور الأب والابن في مسلسل "فهد البطل"، والذي من المقرر طرحه في موسم رمضان 2025، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي مع لمحة درامية صعيدية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بسبب الظلم، ليبدأ حياة جديدة في القاهرة لكنه يجد نفسه وسط صراعات خطيرة، وهو من بطولة كل من أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفوة، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، رباب ممتاز، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.