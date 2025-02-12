بيراميدز يستعيد قمة الدوري بثلاثية في الحدود

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدارة جدول تدريب مسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري.

جاء الشوط الأول قويا ونجح في بيراميدز في تسجيل هدف مبكر عن طريق أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء، وبعدها حاول حرس الحدود إدراك هدف التعادل ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

قبل نهاية الشوط الأول حصل بيراميدز على ركلة جزاء أهدرها فيستون ماييلي، لينتهي الشوط بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي الدقيقة الثالثة والثمانين، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل يوسف أوباما الهدف الثالث للفريق السماوي، ليضيف بيراميدز ثلاث نقاط غالية إلى رصيده النقطي بالدوري.

بهذه النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول تريل مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الوصيف، بينما تخمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة عشر ويظل في المركز الثامن.