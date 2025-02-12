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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل لقاء رئيس جامعة دمياط مع أعضاء هيئة تدريس بكلية الهندسة

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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عقد  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة  دمياط اليوم الأربعاء اجتماعًا مع  أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، بحضور الدكتور حمدي الغندور عميد الكلية، وذلك لمناقشة مستجدات الأداء الأكاديمي وخطط التطوير الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالكلية.  

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الجامعة بالأداء المتميّز لكلية الهندسة، معبرًا عن فخره بالإنجازات التي حققتها الكلية خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى التميز الطلابي أو المشاريع الرائدة.

وخلال الاجتماع طالب رئيس الجامعة بمراجعة شاملة لمعايير الجودة في الكلية وفقًا للمقاييس المحلية والعالمية، تمهيدًا للحصول على اعتمادات دولية مرموقة ، كما شدّد على ضرورة تطبيق معايير شفافة ونزيهة في العملية الدراسية والامتحانية وتعزيز التنافسية.

ووجه رئيس الجامعة بتسريع إصدار العدد الأول للمجلة العلمية للكلية ، لدعم نشر الأبحاث العلمية.

وأضاف رئيس الجامعة "نسعى لأن تكون كلية الهندسة منارة للابتكار في المنطقة، وهذا يتطلب تحديثًا مستمرًا لمنظومتنا الأكاديميَّة، وبناء شراكات بحثية فعَّالة"، مشيرًا إلى أن خطة التطوير ستشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث مناهج الجودة.  

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات أطلقتها إدارة الجامعة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتعزيز مكانة الجامعة كوجهة للتميز الأكاديمي والبحثي.

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