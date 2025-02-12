المؤبد لعاطلين تسببا في مقتل ربة منزل بمنطقة المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد اتهما بمقتل ربة منزل، وإصابة مواطن بواسطة عيار ناري أطلق من فرد خرطوش أثناء تشاجر المتهمين مع مالك عقار بمنطقة المطرية .

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين س.م عاطل ، ص.ع ميكانيكي تشاجرا مع جارهما المجني عليه، وطلب أن يتركا العقار ملكه ، لكنهما رفضا وأطلقا غيارا ناريا تسبب في قتل المجني عليها ف.ا ربة منزل أثناء نشوب مشاجرة .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفا بواقعة التشاجر مع جارهما لخلافات بينهما علي طردهما من العقار، واعترفا أنهما أطلقا عيارا ناريا تسبب في مقتل ربة منزل، بعيار نارى من فرد خرطوش عن طريق الخطأ، وإصابة المجني عليه .

ووجهت النيابة العامة، تهم التشاجر وحيازة سلاح نارى غير مرخص وأسلحة بيضاء وقتل ربة منزل، وإصابة المجني عليه، وتهم البلطجة وإثارة الذعر بين المارة ، وبث الرعب في أنفسهم لحملهم الأسلحة وإطلاق أعيرة طائشة في الهواء .

وذكر شهود عيان، أن سبب المشاجرة قيام الطرف الأول المجني عليه بطلب للإيجار من المتهمين أمام العقار ملكه واعتراض صاحب العقار أن يدخلا إلي العقار، وحاول إغلاق الباب أمامهما ، فنشبت مشاجرة بينهم قام على إثرها الطرف الأول، بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وكذلك سلاح اأيض وتشاجرا مع صاحب العقار وأطلقا أعيرة نارية وقتلا المجني عليها سقطت غارقة في دمائها وأصابا المجني عليه بسلاح أبيض وفرا هاربين في الحال .

وقال شقيق المجني عليها ، إن السيدة المجنى عليها كانت تقف أمام مسكنها أثناء مروره بالشارع خوفا عليه من المشاجرة وعندما، أطلق المتهم عيارا ناريا طائشا أصاب شقيقته في مناطق متفرقة بجسدها وتسبب في وفاتها في الحال قبل وصول سيارة الإسعاف ولم يستطع إسعافها لإصابتها .

ومن جانبه قال المجني عليه: إنه يملك العقار وطلب من المتهمين تركه رفضا ولم يدفعا الإيجار مدة طويلة، وعندما هددهما بإخطار الشرطة وطردهما أخرجا أسلحة نارية وفوجئ بالتعدي عليه بالضرب وقتل ربة منزل لا صلة لها بما حدث، وأنه ضحية لضرب العيار الناري الطائش مما تسبب في وفاتها دون رحمة.

وكان قسم شرطة المطرية ، بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في مشاجرة، نتيجة إصابتها بطلق ناري، بمنطقة المطرية وإصابة مالك عقار .

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن السيدة كانت متواجدة بمحيط مشاجرة بين مالك عقار وعاطلين، بسبب خلافات بينهم وأطلق أحدهما أعيرة نارية أصابت إحداها السيدة مما أدى إلى وفاتها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.