القاتل الصامت داخل البيوت.. مصرع 20 شخصا خلال أسبوعين بسبب استنشاق الغاز.. خطر مميت يهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية.. مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم روشتة لتجنب مخاطر الوفاة.. وطرق للوقاية

الفترة الأخيرة شهدت حالة كبيرة من الهلع بين المواطنين بسبب انتشار حوادث الوفاة اختناقا من تسرب الغاز الطبيعي، الأمر خرج عن السيطرة وأصبح القاتل الصامت يحصد أرواح المصرين بشكل يومي، ولهذا كان لا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية لمثل هذه الحوادث ونشر التوعية وطرق تفاديها

جرائم الغاز أو ما يطلق عليها القاتل الصامت تنقسم إلى قسمين أولها هو تسريب الغاز أثناء الاستحمام وتراكم بخار الماء مما يصيب الإنسان بالاختناق وبالتالي يغيب عن الوعي ويلقى حتفه بعد دقائق معدودة.

والنوع الثاني لا يقل خطورة عن النوع الأول، لكنه أكثر فتكًا، لأن أثره يمتد لعدة أشخاص ويؤدي إلى تخريب كامل للمنزل وهو الانفجار.

والانفجار يتم عن طريق حدوث تسريب في أسطوانة الغاز ويؤدي إلى تخريب كامل لكل محتويات المنزل والمنازل المجاورة ويؤدي إلى حصد الأرواح بطريقة سريعة وأكثر بشاعة من النوع الأول.

سبب انتشار حوادث الاختناق

قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن سبب انتشار حوادث الاختناق في فصل الشتاء يرجع لسبب واحد هو الاستخدام المكثف لوسائل التدفئة والسخانات.

وقدم مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، روشتة لتجنب مخاطر الموت بالاختناق،

وأضاف أنه يجب التأكد من صيانة الأجهزة بانتظام، عن طريق فحص وصيانة أجهزة التدفئة والسخانات التي تعمل بالغاز أو الوقود سنويًا بواسطة فنيين مختصين للتأكد من سلامتها ومنع تسرب غاز أول أكسيد الكربون.

نصائح لتجنب حوادث الاختناق

وأكد عبدالظاهر ضرورة وجود تهوية جيدة، وذلك بالحرص على تهوية المنزل بانتظام، خاصة عند استخدام أجهزة التدفئة، للسماح بتجديد الهواء وتقليل تركيز الغازات الضارة.

ولفت إلى ضرورة تركيب كاشفات أول أكسيد الكربون، مؤكداً أنه يُفضل تثبيت أجهزة إنذار لكشف غاز أول أكسيد الكربون في الممرات بالقرب من مناطق النوم، مع اختبارها شهريًا للتأكد من عملها بشكل صحيح.

وتابع عبدالظاهر: يجب تجنب الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية، ولا ينبغي استخدام المواقد أو الأفران لتدفئة المنزل، مضفاً أنه لا تشغل المولدات أو الشوايات داخل المنزل أو في الأماكن المغلقة.كما يجب تجنب استخدام المدافئ لتجفيف الملابس أو الطهي، وضرورة الانتباه لأعراض التسمم التي تشمل أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون الصداع، الدوار، الغثيان، وضيق التنفس؛ وإن الشخص إذا شعر بهذه الأعراض، لابد أن يخرج فورًا إلى الهواء الطلق ويطلب المساعدة الطبية.

وتحدث عبد الظاهر، عن إجراءات لابد أن تتبع عند الاشتباه بتسرب الغاز، أولها فتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان، وغلق مصدر الغاز فورًا، تجنب إشعال أي نار أو تشغيل الأجهزة الكهربائية، والاتصل بالطوارئ للحصول على المساعدة.

وطالب باتباع هذه الإرشادات، لتقليل مخاطر حوادث الاختناق بالغاز والحفاظ على سلامتك وسلامة الأسرة المصرية خلال فصل الشتاء.

طرق تفادي حوادث تسريب الغاز

1 - استخدم حاسة الشم، لأن الأنف هو جهاز الإنذار الأول عند التعامل مع تسرب الغازات السامة، ويمكن بسهولة شم رائحة الغاز عند تسربه. ولا يجب إهمال هذه الرائحة عند الشعور بها.

2 - تجنب إصدار أية شرارة وهذا يحدث عندما تشم رائحة غاز متسرب، تجنب إشعال الولاعات أو أي مصادر للنار، ولا تضغط على أي مفتاح كهربائي، وابتعد عن الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تصدر شرارة.

3 - فتح النوافذ علي مصراعيها والإسراع إلى فتح الأبواب والنوافذ لتشتيت الغاز المتسرب، ومنعه من الاحتباس.

4 - إغلاق مفتاح الغاز حيث من الضروري إغلاق مصدر الغاز على الفور لوقف التسريب، وفي حال لم تتمكن من العثور عليه، اتصل برقم طوارئ الغاز علي رقم 129 ليعطيك التعليمات الصحيحة.

5 - طلب مساعدة المختصين وفي حال استمرار التسريب، لا تحاول أن تحل المشكلة لوحدك، بل اتصل بالمختصين في طوارئ الغاز علي رقم 129 واطلب مساعدتهم على الفور، لتجنب حدوث أي كوارث.

6 -إخلاء المنزل إذا استمرت المشكلة، من الضروري إخلاء المنزل، خوفاً من حالات الاختناق، وتحسباً لأي حريق يمكن أن ينشب في المكان.

7 -اخبر الجيران وفي حال وقوع الضرر في منزلك فلن يقتصر على منزلك فقط، بل يمكن أن يمتد إلى منازل الجيران، لذلك يجب إعلامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

8 -التأكد من خلو المكان ولا تغادر المنزل، حتى تتأكد من مغادرة الجميع، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، واترك المكان خالياً للمختصين للتعامل مع المشكلة.

حوادث وفاة خلال أسبوعين

تسبب الغاز في وفاة أم وأولادها الـ 5 ؛ تعود تفاصيل الواقعة لإخطار تلقاه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، من العميد محمد حسني، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، بوفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز بمدينة سنورس.

تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقي، رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبدالغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الأم غضت في نوم عميق هي وأبنائها الخمسة، ولم تشعر بتسرب الغاز من المحبس الرئيسي داخل شقتها، مما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.

وأشارت التحريات إلى أن جيران السيدة استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا، ما دفعهم إلى إبلاغ المسؤولين عن شركة الغاز الطبيعي بمركز سنورس، حيث تم إغلاق المحبس الرئيسي للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.

مصرع 3 أشخاص داخل شقة في حلوان

لقي شخص وزوجته ونجلته مصرعهما بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة حلوان.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوفاة أشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية في حلوان.

انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، وجود تسرب غاز في الشقة.

وفاة زوجين داخل منزلهما فى الدقهلية

لقي زوجان مصرعهما، إثر تعرضهما للاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، داخل مسكنهما بقرية المنيل مركز طلخا محافظة الدقهلية، نتيجة تسريب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من بعض الأهالي بوفاة شخصين داخل سكنهما.

مصرع شاب في أكتوبر

في حادث مأساوي وقع في دائرة قسم ثان أكتوبر، لقي شاب عشريني يُدعى «ياسر» مصرعه بعد أن غلبه النعاس أثناء تحضير الشاي، ما أدى إلى تسرب الغاز من أنبوبة الغاز في منزله، وبالتالي وفاته اختناقًا.

في يوم الحادث، قرر تحضير كوب من الشاي ليبدأ يومه بأجواء هادئة، حيث كان بمسكنه وحده، فأشعل الغاز تحت إبريق الشاي وتركه يغلي، لكنه، كما جرت العادة، لم يكن يتوقع أن تلك اللحظة البسيطة ستنتهي بكارثة، حيث غلبه النعاس، فاستلقى على الأريكة في غرفة المعيشة وأغلق عينيه لبضع دقائق.

وأثناء نومه، استمر الغاز في التدفق دون أن يدري، ومع مرور الوقت، تسرب الغاز من الأنبوبة بسبب عدم إغلاقه بشكل محكم، فملأ المكان دون أن يشعر، وما لم يكن في حسبانه هو أن الدقائق التي مرّت وهو نائم كانت كافية لتحويل منزله إلى غرفة مليئة بالغاز السام، والهواء أصبح غير قابل للتنفس، وباتت احتمالية حدوث الاختناق عالية.

إصابة 5 من أسرة واحدة بكفر الدوار

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال المستشفى العام، 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بعزبة خالد، الأم وأربعة من الأبناء، مصابين بحالات اختناق وضيق فى التنفس، وبسؤالهم قرروا إصابتهم بالاختناق نتيجة تسريب غاز من السخان، وتم إسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 9 في البحيرة

أصيب 9 أشخاص من أسرتين بمركزي أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، بحالات اختناق إثر استنشاق غاز أثناء نومهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيين أبو حمص وكفر الدوار العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعتين.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى العام 4 أشخاص من أسرة واحدة، زوجا وزوجة وطفلتين، مصابين بحالات ضيق بالتنفس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

بالفحص وسؤال المصابين، أكدوا استنشاق غاز نتيجة وجود تسريب داخل منزلهم في أثناء نومهم، وتم إسعاف المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، كما أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.