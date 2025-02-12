ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه الفيوم يتابع جاهزية أول محطة صرف صحي تعمل بالطاقة الشمسية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محطة رفع الصرف الصحي بمساكن ميمنة لمتابعة الاستعدادات النهائية لإنشاء محطة الطاقة الشمسية المدمجة مع شبكة الكهرباء بنظام العداد التبادلي. وأوضح أن المحطة تضم 27 لوحًا شمسيًا مقسمة إلى ثلاث مجموعات، بقدرة إجمالية تبلغ 15.25 كيلو وات، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء وحماية البيئة.

وخلال الجولة، راجع النجار الحالة الفنية للمحطة، مشددًا على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان الصيانة الدورية لمختلف المكونات التشغيلية للحفاظ على كفاءة واستمرارية العمل. كما أكد على أهمية التطهير المستمر لبيارات الرفع وشبكات الصرف الصحي لضمان أدائها الفعّال.

كما شملت الجولة زيارة مركز خدمة عملاء سنورس، حيث تابع سير العمل ووجه بضرورة تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، مع توظيف أحدث التقنيات لتطوير الخدمات وميكنتها، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

inbound8139996411090328939
inbound8139996411090328939
inbound4147190942749353434
inbound4147190942749353434
inbound3976900722122723391
inbound3976900722122723391
inbound1357839784891987002
inbound1357839784891987002
inbound8200459392189116589
inbound8200459392189116589
inbound4580209493763092090
inbound4580209493763092090
inbound3861308930363527274
inbound3861308930363527274
رئيس مياه الفيوم محافظة الفيوم اول محطة صرف صحي تعمل بالطاقة الشمسية مركز سنورس أخبار الفيوم مياه الفيوم