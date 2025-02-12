رسميًا.. الكشف عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد إجراء مراسم القرعة التي أسفرت عن مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عن صدام قوي بين برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، بينما يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره ريال سوسيداد.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد المباريات التي تقام بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب مونتجويك معقل الفريق الكتالوني يوم 25 فبراير في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب على ملعب أتلتيكو مدريد (الرياض واندا ميتروبوليتانو) يوم 2 أبريل في نفس التوقيت.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب ريال سوسيداد (أنويتا) يوم 26 فبراير في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، أما مباراة العودة تقام على ملعب ريال مدريد (سانتياجو برنابيو) يوم 1 أبريل في نفس التوقيت.