تعليم الفيوم يشارك في مسابقة التقييم الكشفي على مستوى الجمهورية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى مسابقة التقييم الكشفى على مستوى الجمهورية ، بحضور رشا يوسف وكيل المديرية، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد حسنى البشيهى موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، والقائد خالد الباسل مسئول مركزى الكشافة.

تم إقامة المعسكر الكشفي في منطقة السليين، والذي شهد مشاركة مجموعة من المدارس من مختلف أنحاء المحافظة.

ضمت المدارس المشاركة : مدرسة النور للمكفوفين، مدرسة الأمل للصم والبكم، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة الرواد ، المدرسة الإسلامية للغات، مدرسة دفنو الرسمية للغات، مدرسة سنرو الإعدادية، مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان، مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات، ومدرسة أبوكساه الصناعية.

تأتي المشاركة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بالفيوم لتفعيل الأنشطة الكشفية وتعزيز قيم التعاون والمشاركة بين الطلاب من مختلف المدارس، بما يعزز مهاراتهم الشخصية والاجتماعية ويشجعهم على التفوق في جميع المجالات.

inbound8674734977141094841

inbound1330608481902437801

inbound3831933430661584116

inbound2758126943725451506

inbound2479082754707655982