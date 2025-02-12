محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم أحمد غلاب بالمخابرات الحربية بالشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وأحمد ضاحي رئيس حي أول ، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي ، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان ومنزلتها عند الله تعالى، والدروس المستفادة من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وأهمية تلك الليلة التي خصها الله بأحداث هامة كتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، وأوضح أن هذا التحول يعكس وسطية الإسلام في الدين والأخلاق ، ويشير إلى أهمية الإنقياد لأوامر الله بلا تأويل أو تسويف.

وقال إن ليلة النصف من شعبان ليلة إستجاب الله فيها لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم في تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكان ذلك تحقيقاً لوعده الحق في قوله تعالى "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ".

شهدت الإحتفالية تقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ عاصم السعيد نالت استحسان الحضور.

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، وطالبهم بضرورة الإلتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو إستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والسلم والسلام والإستقرار والرخاء.