وزير الرياضة يلتقي أسرة فقيد التجديف محمد عمرو ويهديها تذكرتين عمرة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي لقاء أسرة فقيد التجديف ولاعب نادي الكهرباء محمد عمرو مصطفي والذي غرق بنهر النيل أثناء التدريب مع ناديه بمنطقة الزمالك .

وأهدي وزير الرياضة والدي الفقيد تذكرتين للعمرة تكفلت بهم وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

واشار وزير الرياضة الي حرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في توفير تذكرتين عمره مخصصة لوالد ووالدة الفقيد وذلك نزولاًعلى رغبة والدة الفقيد بتأدية فريضة العمرة .

وتوجه وزير الشباب بالشكر للقائمين علي سفارة المملكة العربية السعودية لتسهيل الحصول علي تأشيرة العمرة لوالدة ووالد اللاعب .

كان اللاعب الفقيد محمد عمرو مصطفى لاعب نادى الكهرباء تم العثور على جثمانه، بعد غرقه خلال التدريبات مع ناديه ، بعد سقوطه من قارب فى نهر النيل بمنطقة الزمالك.