تجهيز 30 شاحنة بدمياط لإرسالها إلى غزة

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن تجهيز قوافل ومواصلة جهود المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة من أهالي محافظة دمياط

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وفى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ قوافل مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وفرع الهلال الأحمر المصري بدمياط، برئاسة أحمد عوض الذى أعلن عن جهوده لتجهيز المساعدات المختلفة التى يتم التبرع بها من مختلف المؤسسات والجهات والمجتمع المدنى .

يتم استقبال مواد غذائية جافة ومستلزمات المعيشة وأيضًا المستلزمات الطبية التى تم توريدها من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي بإشراف جمال زين العابدين مدير المديرية و عبير الزناتي مدير الجمعيات بمديرية التضامن .

كما ساهمت المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة بتوفير مستلزمات طبية بإشراف دكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط و دكتورة سارة العوضي مدير العلاج الحر بالمديرية، وشارك الهلال الأحمر بمساعدات عينية