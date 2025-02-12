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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تدهس طفلا أثناء السير مع والدته بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب طفل 5 سنوات بكسر في الجمجمة نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بجسده أثناء سيره رفقة والدته بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل 5 سنوات مما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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