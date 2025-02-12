مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين تولسي جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن النائبة السابقة عن هاواي، تولسي جابارد ستتولى منصب المدير القادم للاستخبارات الوطنية، بعد أن صادق المجلس على ترشيحها اليوم الأربعاء.

وستكون غابارد التي تم تأكيد تعيينها بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48، مسؤولة الآن عن ميزانية تزيد عن 100 مليار دولار، وتشرف على 18 منظمة ووكالة عبر مجتمع الاستخبارات الواسع.

كان السيناتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي هو السيناتور الجمهوري الوحيد الذي عارض تعيين جابارد، بعد أن صوت لصالح ترشيحها لعضوية مجلس الوزراء في وقت سابق من الأسبوع، كما عارض كل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والمستقلين جابارد يوم الأربعاء.

وجاء تأكيد تعيين جابارد بعد تصويت إجرائي يوم الاثنين، حيث حصلت على 52 صوتًا مقابل 46 في تصويت حزبي.