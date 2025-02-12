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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إيفرتون بملعب جوديسون بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام إيفرتون، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب الكولومبي لويس دياز والهولندي كودي جاكبو.

شارك محمد صلاح في 23 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 13 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون 

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون 

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي 

وفي الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

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