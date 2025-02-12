هيئة حماية البيانات الأوروبية: شركة "DeepSeek" قد تواجه إجراءات تنظيمية متعددة

أفادت هيئة حماية البيانات الأوروبية بأن شركة “DeepSeek” قد تواجه العديد من الإجراءات التنظيمية مستقبلا ، مما يؤكد مخاوف الكتلة بشأن الشعبية المتزايدة لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الرخيصة.

وناقشت هيئات تنظيم الخصوصية الوطنية “DeepSeek” في اجتماع شهري يوم الثلاثاء، بعد أن حظرت إيطاليا برنامج الدردشة الآلي بسبب قلة المعلومات حول استخدامه للبيانات الشخصية، كما تساءلت جهات إنفاذ القانون في فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ودول أخرى عن ممارسات DeepSeek في جمع البيانات.

وأضاف متحدث باسم مجلس حماية البيانات الأوروبي في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد الاجتماع: "بدأت عدد من هيئات حماية البيانات تنفيذ إجراءات تجاه Deep Seek وقد تكون هناك إجراءات أخرى مستقبلا "، ودفعت المخاوف مجلس حماية البيانات الأوروبي إلى توسيع نطاق فريق العمل الذي تم إنشاؤه في أبريل 2023 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن إنفاذ القانون بشأن بالذكاء الاصطناعي.

وقال المتحدث باسم مجلس حماية البيانات الأوروبي: "بالإضافة إلى ذلك، أكد أعضاء مجلس حماية البيانات الأوروبي على ضرورة تنسيق إجراءات سلطات حماية البيانات بشأن الموضوعات العاجلة ولهذا الغرض سيتم إنشاء فريق استجابة سريع"، وكانت أوروبا في خطة البدء عن حماية حقوق خصوصية مواطنيها ، علما بأن لائحة حماية البيانات العامة، بدأت خطة التنفيذ منذ عام 2018، هي قانون الخصوصية الأكثر حزم في العالم.