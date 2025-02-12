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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع مسن وإصابة نجله في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي مسن مصرعه وأصيب نجله نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب نتيجة انفجار الإطار الامامي والخلفي للسيارة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بنطاق محافظه الفيوم، ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي يستقلها شخصين تعرضت للانقلاب، ما أدى إلى مصرع شخص يدعى" سيد اسماعيل علي اسماعيل " 80سنه وأصابه نجله ويدعي " أحمد سيد " 48سنه مقيمين بمحافظه بني سويف ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام المستشفى، ونقل المصاب إلى المستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم وتقديم الإسعافات اللازمة ،

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

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