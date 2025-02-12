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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الوكرة يتعادل مع التعاون في دوري أبطال آسيا بمشاركة حمدي فتحي

حمدي فتحي في مباراة
حمدي فتحي في مباراة الوكرة ضد التعاون
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تعادل فريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي،  مع ضيفه التعاون السعودي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

تواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة ضد التعاون، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع التعاون

تقدم التعاون على الوكرة في الشوط الأول بهدف للا شيء، سجله أشرف المهديوي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أدرك أيوب عسال التعادل لرفاق حمدي فتحي في الدقيقة 55، قبل أن يعيد روجر مارتينيز الفريق السعودي للمقدمة مجددًا في الدقيقة 61.

ونجح جيلسون دالا في خطف هدف التعادل لفريق الوكرة في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2-2.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 4 مباريات مع الوكرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

تقام مباراة الإياب بين الوكرة والتعاون يوم 19 فبراير الجاري، ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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