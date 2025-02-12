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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل وإصابة شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية بكرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقى عامل مصرعه، بينما أصيب شقيقه بجروح وكسور متفرقة، في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقى المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد الموتوسيكل، ما أسفر عن انقلابه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "محمد ع"، 40 سنة، عامل، بينما أصيب شقيقه "أحمد"، 30 سنة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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