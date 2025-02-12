وزير الرياضة يشهد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، بتشكيله الجديد والذي يضم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة جينا الفقي وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي على دعوته لحضور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع مؤكدًا على سعادته بالمشاركة في هذا المجلس، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت منذ عام 2016 من خلال جمع العينات من الرياضيين، إلى أن تطورت الفكرة لتصبح مشروعًا قوميًا، موضحًا أن مصر تاريخيًا تميزت بالعديد من الألعاب الرياضية التي تعتمد على القوة البدنية، والتي برزت فيها على المستوى العالمي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدراسة استكملت من خلال جمع نماذج من أبطال مصر العالميين، بما في ذلك الأبطال الأولمبيين، حيث تم ربط مشروع الجينوم الرياضي باللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ونجح هذا التعاون إلى إتاحة دراسة أعمق وفهم أكثر دقة للخصائص الجينية للرياضيين المصريين.

كما قدم وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع مقترحًا لتسويق المشروع، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في جذب المزيد من المصريين للمشاركة في المشروع، مما يوفر دعمًا ماليًا إضافيًا لاستمراريته، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على إدخال أحدث الوسائل العلمية في المجال الرياضي، بما يواكب التطورات العالمية في علوم الرياضة والتدريب، مؤكدا ان مشروع الجينوم الرياضي يعد نقلة نوعية في مجال تطوير الرياضة المصرية، حيث يتيح فهمًا أعمق للخصائص الجينية للرياضيين، ويساعد في تصميم برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع قدراتهم الفسيولوجية، ويقلل من احتمالات الإصابة، ويرفع من معدلات الإنجاز الرياضي.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية مشروع الجينوم المصري في تحديد الخصائص الوراثية للمصريين، وتحديد الطرق المثلى للوقاية والعلاج من الأمراض، مشيرا إلى الإعلان رسميا على نجاح الملف المصري لأول مرة للحصول على دعم المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض النادرة والوقاية منها، مضيفا أنه جاري العمل على عرض ما تم إنجازه في المشروع خلال مؤتمر الصحة والسكان القادم.

كما استعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات مبادرات ومشروعات الصحة العامة "100 مليون صحة" في مشروع الجينوم المصري، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع، والذي سيساهم في تحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المصريين، وتخفيض تكلفة الرعاية الطبية، ورسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة، وعلاج الأمراض المستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية وتحديد طرق مواجهتها، من خلال دراسة العينات للتوصل إلى طبيعة كل فيروس والعوامل المسببة له، وكيفية مواجهته علاجيا، وتوقع موجات الفيروسات المقبلة، ورسم خريطة بكافة طرق المواجهة والعلاج.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأهمية التى توليها الدولة بكل أجهزتها لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يعود بالنفع على المواطنين، ويساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المُستقبلية، وتحديد طرق مواجهتها، لافتًا إلى أن المشروع يضم نُخبة مُتميزة من العلماء الأجلاء والخبرات الوطنية فى التخصصات العلمية ذات الصلة بمشاركة الجامعات المصرية والمراكز البحثية، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب أعضاء اللجان العلمية الخاصة بالمشروع، وبجهود مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بوزارة الدفاع فى إنجاز مهام المشروع حسب الخطة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الشكر للقيادة السياسية وللدكتور خالد عبدالغفار ، والدكتور أيمن عاشور، والدكتور أشرف صبحي لما قدموه في مشروع الجينيوم المصري لخدمة الصحة العامة وللنهوض بها، مشيرا إلى أهمية المشروع الوطني بمشاركة وزارة الصحة والتعليم العالي والمبادرات الرئاسية، حيث أنه أبرز القدرات العلمية والبحثية المصرية بكوادرها، والاهتمام بالأمراض النادرة، مؤكدا أن المشروع حقق نتائج مهمة للغاية بمشاركة قسم الوراثة بجامعة عين شمس، مؤكدا أن نتائج المشروع ستظهر بشكل ملموس وواضح مستقبليا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس أنة حاليا يتم العمل علي تعظيم الأستفادة من بنك المعرفة المصري في مشروع الجينوم المرجعي للمصريين والقدماء المصريين.

وأشادت "الفقي" باليوم التعريفي الذي تم تنظيمة في كلية طب القصر العيني للتعريف بالمشروع ووجهت الفقي دعوة لكافة الجامعات لتنظيم يوم تعريفي بمشروع الجينوم، مما لذلك من أهمية في الوصول للنتائج المرجوة للمشروع، ثم استعرضت سيادتها التقرير المالي علي مدار ثلاث سنوات لمشروع الجينوم المصري، وعرضت الدكتورة جينا الفقي اللجان المنبثقة من مشروع الجينوم.

واستعرض تفصيلا اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي والباحث الرئيسي للمشروع أن مشروع «الجينوم المصري» يعمل على أربعة محاور رئيسية، أولها «الجينوم السكاني» ويعتمد على بناء قاعدة بيانات للجين المصري، وثانيها «الجين المرضى» والذى يشمل بداخله الأمراض النادرة والأمراض الشائعة غير السارية والأمراض المعدية والاورام والتركيز على أورام الكبد HCC Prject حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "تنميط طفرات السلالة المنشئة(Germline mutations ) لسرطان الخلايا الكبدية في شريحة من المصريين باستخدام تسلسل الجيل القادم" وشملت الفحص الإكسومي الكامل، أما ثالثها فخاص بـ«جينوم القدماء المصريين»، ورابعمها«الجينوم الرياضي» من خلال إنشاء قاعدة بيانات للرياضيين المصريين العالميين (الحاليين و السابقين).

وأوضح الخطوات التي تم اتخاذها في مشروع الجينوم وبعض من النتائج التي تم نشر أبحاث لها، وأضاف قائلا: "أنه تم جمع ٣٠٠٠ عينة من كافة المحافظات، واستعرض صور وحدة البنك الحيوى «Bio Bank» الذي يعمل أوتوماتيكيًا بالكامل داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة، ويهدف البنك الحيوى لجمع وحفظ وتوصيف وتوثيق نتائج عينات الاختبارات المعملية المختلفة، التى تجرى فى المعاهد والمراكز البحثية، وتم إعداد قاعدة بيانات للمصادر الوراثية طبقًا للقواعد الدولية، والاحتفاظ بحق الملكية الفكرية للجهات المعنية،ونسعى للوصول إلي ما يسمي بـ 1k Egyptian genome".".

وقدمت الدكتورة نيفين سليمان، رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم عرض تقديمي لأبراز تطورات المشروع وخاصة فيما يتعلق بالأمراض النادرة خلال ١٢ اجتماع للجنة العلمية، وأضافت أنه تم عقد اليوم التعريفي في كلية الطب - القصر العيني، والمشاركة بجلسة في مؤتمر صحة أفريقيا ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والمشاركة أيضاً بجلسة في مؤتمر معهد الأورام القومي بجامعة القاهرة، وتم إصدار نشرة الجينوم الربع سنوية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.