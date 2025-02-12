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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يحيى عطية الله يخوض مرحلة جديدة من التأهيل في الأهلي

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله
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بدأ يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ارتدى عطية الله قناعا طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان عطية الله، قد تعرض للإصابة بكسر مضاعف في عظام الوجه، وخضع لجراحة ناجحة، بعد مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

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