رمضان 2025.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "إخواتي"

طرحت الشركة المتحدة ، الإعلان الرسمى لمسلسل "إخواتى"، والذى من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2025، بطولة كل من النجوم نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى ، للمخرج محمد شاكر خضير.

وتدور احداث مسلسل "إخواتى"، حول امرأة تتعرض لظروف معينة وتقع تحت الضغوط لتضطرها الظروف أن تعمل على سيارة نقل ذكى وتتدخل في صدمات كبيرة مع أشقائها.

مسلسل إخواتي بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".