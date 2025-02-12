ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره حرس الحدود، المقامة بينهما على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد. 

جاء الشوط الأول قويا ونجح في بيراميدز في تسجيل هدف مبكر عن طريق أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء، وبعدها حاول حرس الحدود إدراك هدف التعادل ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. 

وقبل نهاية الشوط الأول حصل بيراميدز على ركلة جزاء أهدرها فيستون ماييلي، لينتهي الشوط بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد. 

بيراميدز حرس الحدود الدفاع الجوي الدوري