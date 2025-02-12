الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره حرس الحدود، المقامة بينهما على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد.

جاء الشوط الأول قويا ونجح في بيراميدز في تسجيل هدف مبكر عن طريق أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء، وبعدها حاول حرس الحدود إدراك هدف التعادل ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل بيراميدز على ركلة جزاء أهدرها فيستون ماييلي، لينتهي الشوط بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.