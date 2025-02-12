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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"بعيط كتير أوي".. ياسمين عبد العزيز تعاتب مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو وهي تعاتب السيناريست عمرو محمود ياسين مؤلف المسلسل، بسبب أنها تعاقدت على مسلسل رومانسي ولكنها تتعرض للعديد من المواقف المحزنة وتبكي كثيرا خلال مشاهدها بالمسلسل.

تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان كريم فهمي في البطولة الدرامية الثانية، بعد مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي لاقي نجاحا كبيرا مع الجمهور.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، حنان سليمان، بسنت شوقي، تأليف عمرو محمود يس، والإخراج محمد الخبيري.

وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز السيناريست عمرو محمود ياسين