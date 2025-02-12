التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي في الدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الممتاز.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذرًا تكتيكيًا من كلا الفريقين، حيث ركز كل من المصري والبنك الأهلي على تأمين دفاعاتهما مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. وحاول المصري استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض سيطرته، بينما اعتمد البنك الأهلي على التحولات السريعة في محاولة لخطف هدف التقدم.

شهد الشوط الأول بعض الفرص الخطيرة، حيث كاد المصري أن يسجل هدفًا بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس البنك الأهلي ببراعة، بينما شكلت بعض الهجمات المرتدة للفريق الضيف تهديدًا حقيقيًا على مرمى المصري، لكن دون تغيير في النتيجة.