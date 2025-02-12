مواجهات الأهلي والزمالك في قرعة كأس مصر للكرة الطائرة رجال وسيدات

أُقيمت اليوم الأربعاء قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال والسيدات لموسم 2024-2025، وذلك بمقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق الأهلي رجال أمام نظيره وادي دجلة، حيث ستقام المباراة على الصالة المغطاة للنادي الأهلي.

وفي منافسات السيدات، يلتقي الأهلي سيدات مع نظيره المعادي على الصالة المغطاة بالقلعة الحمراء.

ويستعد فريق سيدات الأهلي لمواجهة الشمس في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

من المقرر أن تقام المباراة، يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره اتحاد الشرطة، على صالة الأخير، ولم يتم تحديد موعد اللقاء حتى الآن.

ويستعد "طائرة الزمالك" لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" مع نظيره هليوبوليس، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة نظيره سبورتنج بالدور قبل النهائي لبطولة السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق الأهلي رجال أمام نظيره وادي دجلة، حيث ستقام المباراة على الصالة المغطاة للنادي الأهلي.

وفي منافسات السيدات، يلتقي الأهلي سيدات مع نظيره المعادي على الصالة المغطاة بالقلعة الحمراء.

ويستعد فريق سيدات الأهلي لمواجهة الشمس في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

من المقرر أن تقام المباراة، يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.