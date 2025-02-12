صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، علي تولي تولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية الأمريكية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما جعل عضوة الكونجرس السابقة مسؤولة عن مجتمع المخابرات الأمريكية المترامي الأطراف، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وكان التصويت في صالح غابارد، بعد تصويت 52 عضوا لصالحها، في حين عارض 48 عضوا، حيث صوت جميع الجمهوريين تقريبا لصالح غابارد.

من هي تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية الجديدة؟

بعد أن أعلن ترامب أن غابارد هي اختياره لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الجديدة في نوفمبر الماضي، أعرب الديمقراطيون، وعدد قليل من الجمهوريين، عن مخاوف جدية بشأن اجتماعها السري في عام 2017 مع الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، وتعليقاتها المتعاطفة مع روسيا، وجهودها السابقة لإلغاء أداة مراقبة حكومية قوية، تعرف باسم البند 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ودعمها السابق لإدوارد سنودن، الذي سرب معلومات سرية للصحافة حول برامج التجسس تلك.

قبل ترشيحها، قالت “غابارد” إنه يجب العفو عن سنودن. لكن غابارد، التي مثلت أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في جلسة استماع الشهر الماضي، عكست مسارها قائلة إنها لن تضغط من أجل العفو عن سنودن.

غابارد، 43 عاما، من قدامى المحاربين في حرب العراق، خدمت لأكثر من عقدين في الجيش الاحتياطي. وكانت ديمقراطية من هاواي منذ فترة طويلة، وعملت في مجلس الولاية وفي مجلس مدينة هونولولو.

واصلت تمثيل هاواي في مجلس النواب من 2013 إلى 2021. بعد أن ترشحت دون جدوى لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020، وأيدت غابارد، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على حساب ترامب.

لكنها انتقدت بعد ذلك إدارة بايدن وتركت الحزب الديمقراطي في عام 2022. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت غابارد أنها ستنضم إلى الحزب الجمهوري وأيدت ترامب، وظهرت معه في الحملة الانتخابية في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في عام 2024.