أرسنال بلا مهاجم صريح لنهاية الموسم

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ضربة موجعة بإصابة لاعبه الألماني كاي هافيرتز بتمزق في العضلة الخلفية، وفقاً لتقارير صحفية.

كشف الصحفي ديفيد أورنيستين، بشبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، عن تعرض هافيرتز للإصابة خلال معسكر الفريق التدريبي المقام حاليًا في دبي.

كاي هافيرتز يغيب عن أرسنال لنهاية الموسم

وأشار أورنيستين إلى أن هافيرتز يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية خضوعه لعملية جراحية في موضع الإصابة.

تعد إصابة هافيرتز خسارة كبيرة لفريق أرسنال، حيث يعتبر اللاعب عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

كما تعتبر إصابة هافيرتز ضربة موجعة للجانرز، حيث أصبح فريق المدفعجية بلا مهاجم صريح حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025، خاصة بعد إصابة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

كما تأتي هذه الإصابة لتزيد من معاناة أرسنال من الإصابات، حيث يغيب أيضًا كل من جابرييل جيسوس؛ بسبب قطع في الرباط الصليبي وبوكايو ساكا وبن وايت وجابرييل مارتينيلي وتومياسو.

شارك كاي هافيرتز في 34 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى.