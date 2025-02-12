رئيس مدينة مطاي تتفقد منافذ "أهلا رمضان"

تفقدت هويدة الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم، منافذ ومعارض اهلا رمضان والتي تم افتتاحها في المجالس القروية بمطاي بمرافقه عبد الحكيم محمد مدير اداره التموين، ورؤساء القرى والاحياء، تحت إشراف نواب رئيس المركز

تابعت هويده الشافعى حركه الشراء من المنافذ واقبال المواطنين على منفذي منبال و مرزوق بقطاع منبال، ومنافذ اهلا رمضان التي بدأ العمل بها في المدينه، كما تفقدت رئيس المركز، منفذ بيع اللحوم البلديه بسعر ٣٠٠ جنيه للكيلو، بجانب منفذ بيع المواد الغذائيه بقريه منبال، ومنفذ اهلا رمضان بقريه مرزوق.



كما تابعت حولتها التفقديه المنافذ اهلا رمضان بقطاع ابوان، وقطاع ابو عزيز، وأوضحت انه جاري العمل على فتح منافذ جديده لمعارض اهلا رمضان بكل وحده قرويه بجانب المنافذ الموجوده بالمدينه

وأضافت ان تلك المنافذ تأتي ضمن جهود الوحده المحليه واداره التموين في متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة خاصه قبل بدء شهر رمضان الكريم، ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المركز

وأشارت إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية مؤكدة إقامة العديد من المعارض بكل الوحدات المحليه القرويه بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى .