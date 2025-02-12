الحزن يسيطر على شهيرة خلال تلقيها عزاء شقيقها بالحامدية الشاذلية.. شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز” لحظة وصول الفنانة شهيرة إلى عزاء شقيقها وحيد حمدى، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث سيطر الحزن عليها خلال تلقيها عزاء شقيقها.

وكان شقيق شهيرة قد رحل عن عالمنا الأحد الماضى، وتم تشييع جنازته أول أمس الاثنين من مسجد الحصرى في مدينة السادس أكتوبر.

وشاركت الفنانة شهيرة وأسرتها وعمرو محمود ياسين و رانيا محمود ياسين ومحمود ياسين جونيور ومحمد رياض وعمر محمد رياض فى جنازة الراحل أول أمس الاثنين، ودخلت شهيرة في نوبة بكاء شديدة على شقيقها الراحل خلال أداء مراسم صلاة الجنازة.