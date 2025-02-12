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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناجي الشهابي: موقف مصر والأردن متطابق تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي
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قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن موقف مصر والأردن متطابق بشأن القضية الفلسطينية ورفض التهجير، مشيرًا إلى أن تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد تم تحريفها وإخراجها من سياقها الطبيعي وتجزئتها بهدف تفتيت الموقف العربي الموحد والثابت، الرافض للمقترح الأمريكي.

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الملك عبد الله الثاني لم يتراجع عن موقف الأردن المعلن برفض التهجير، بل استخدم الدبلوماسية بحكمة شديدة للإفلات من مصيدة ترامب، حيث قال: «لننتظر الخطة المصرية العربية المشتركة».

وأشار إلى وجود اجتماع مع ولي العهد السعودي، مؤكدًا أن الدول العربية ستعرض خطتها على ترامب، وأن مصر لديها رؤية واضحة في هذا الشأن.

وأكد أن الملك عبد الله، شدد في رده على ترامب على أن مصر هي القائد، ولديها خطة معلنة أمام العالم، تقوم على رفض التهجير وإعمار غزة في وجود شعبها، مشيرًا إلى أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا من خلال حل الدولتين.
 

ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي مصر والأردن