نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: مصر والأردن تقفان صفا واحدا لمنع تهجير الفلسطينيين

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا فكرة التهجير، وتسعى لإعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأن هذه الخطة ستتضح بشكل أوضح خلال القمة العربية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر والأردن تقفان صفا واحد في إطار الموقف العربي، فيما يتعلق بقضية التهجير، ودعم جهود الإعمار، وبالفعل قد كان الموقف المصري ثابتًا منذ 7 أكتوبر، حيث بدأت مصر بالمطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، كما أكدت دعمها لأهالي غزة وفتح المعابر لاستقبال الجرحى ومعالجتهم، وقد رفضت مصر بشكل قاطع فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، قولاً وفعلاً.



وذكر أنه تولي الإدارة الأمريكية الجديدة في 20 يناير، تبين أن لديها خطة لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضي غزة، وقد أكدت تصريحات وزارة الخارجية المصرية والقيادة السياسية رفضهم التام لفكرة التهجير.



وأشار إلى لقاء الرئيس الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس ترامب، موضحاً أن الملك رفض فكرة التهجير بشكل كامل، وأن مصر لديها خطة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وأن هذه الخطة تحظى بتأييد جميع الدول العربية.



وذكر أنه قد تم استغلال بعض التصريحات الأخيرة لإحداث فجوة بين الدول، مثل تصريح رئيس وزراء إسرائيل بادعاء عدم تقديم مصر مساعدات للفلسطينيين، وهو ما رفضته مصر بشدة، مؤكدة أنها تستقبل الجرحى وتعالجهم، وأن رفض فكرة التهجير أمر ثابت لديها.