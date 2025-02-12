رئيس مركز بني مزار: إزالة 17 إعلانا غير مرخص

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا الحملات على المحلات التجارية لمتابعة إزالة الإعلانات غير المرخصة.

حيث قام عماد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بالقيس ومحمد الجندى مدير ادارة الاعلانات ومحمود شمردن وكيل ادارة الاعلانات بحملة مكبرة لازالة الاعلانات الغير مرخصة والاشغالات بالقيس.



اسفرت الحملة عن إزالة ١٧ إعلانا غير مرخص بالقيس، الى جانب البدء فى اجراءات ٢٥ معاملة اولية لترخيص الإعلانات.

وتهيب رئيس المركز باصحاب المحلات التجارية بضرورة التوجه إلى إدارة الإعلانات لإنهاء إجراءات الترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.