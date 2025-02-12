"مصر الحديثة": ندعم موقف الرئيس السيسي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض تهجيرهم

أكد حزب مصر الحديثة، على دعمه الكامل والمطلق لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الضغوط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

و شدد الحزب على أن مصر لن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ستظل حامية للحقوق العربية، متمسكة بمبادئها الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وأعرب الحزب عن تقديره للقرارات الثابتة للرئيس السيسي، التي ترفض التنازل عن حقوق الفلسطينيين أو المساومة عليها، مؤكدًا أن تلك القرارات تبرهن على صلابة القيادة المصرية في حماية القضايا العربية ضد أي محاولات تشكيك أو ضغوط خارجية.

وأكّد الحزب أن موقف الرئيس السيسي الرافض لأي مخطط يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في غزة يعكس ثبات مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مبدياً تأييده الكامل للجهود المصرية المستمرة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه المواقف هي بمثابة رسالة قوية للعالم بأن مصر لا تفرط في قضاياها الوطنية والعربية.

كما شدد الحزب على أن مصر ستظل الحصن المنيع للأمة العربية، وأن موقف الرئيس السيسي يعكس قوة القيادة المصرية في الحفاظ على استقلالية الوطن ورفض الابتزاز أو أي حلول مجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وأثنى الحزب على التحركات الدبلوماسية والسياسية والإنسانية للرئيس السيسي التي تسعى إلى حماية الأمن القومي المصري والعربي.

وفي ختام البيان، جدد الحزب دعمه الكامل للرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا مع الحق والعدل في كافة قضاياها الوطنية والعربية، وستبقى القضية الفلسطينية في وجدان الأمة العربية.