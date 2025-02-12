في أجواء أسطورية.. الكابتن إسماعيل موسى يحتفل بزفاف كريمته| صور

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 07:26 م

في ليلة مميزة جمعت بين الأناقة والفخامة، احتضن فندق الماسة بالعاصمة الإدارية حفل زفاف أسطوري احتفل خلاله الكابتن إسماعيل موسى إسماعيل، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صقر، بزفاف كريمته سمر إلى الكابتن عمرو بامبو، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات البارزة.

كان من بين الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقيس الظالعي، رئيس الإتحاد الأسيوي والعربي للرجبي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والبرلمانية.

كما شرف الحفل بحضور فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور جابر البغدادي، وكيل المشيخة الصوفية ببني سويف، والمحاسب أحمد الشرقاوي، والمهندس سيف إسماعيل موسى.

وشهد الحفل تواجد كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، بالإضافة إلى الفنانات آيتن عامر، ورنا سماحة، ووفاء عامر، ووندى بسيوني.

كما حرص عدد من نجوم كرة القدم على مشاركة العروسين فرحتهما، ومن بينهم الكابتن مجدي عبدالغني، وبشير التابعي، وطارق السيد. وحارس المرمى محمد أبو جبل.

وأحيا الحفل نخبة من نجوم الغناء، على رأسهم النجم تامر حسني، والفنان تامر عاشور، ومحمود الليثي، وعمر كمال، وشيماء المغربي،واستمرت أجواء الفرح حتى الساعات الأولى من الصباح.