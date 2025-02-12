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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مسلسل شهادة معاملة
مسلسل شهادة معاملة اطفال
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كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2025.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج United Studios، ويضم عدد من النجوم إلى جانب محمد هنيدى، منهم محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، وعدد  من نجوم الكوميديا.

تجمع أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بين الكوميديا الساخرة والدراما الاجتماعية في إطار مشوق، حيث من المتوقع ان يحوز على اهتمام ومشاهدة كبيرة من الجمهور خلال رمضان 2025.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهادة معاملة أطفال النجم محمد هنيدي الكوميديا الساخرة والدراما الاجتماعية رمضان 2025