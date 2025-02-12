دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج

أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أتالانتا، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره كلوب بروج بملعب جان برايدال، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ريتيجوي هجوم أتالانتا أمام كلوب بروج، رفقة شارل دي كيتيلير، في ظل غياب النيجيري أديمولا لوكمان للإصابة.

تقام مباراة الإياب بين أتالانتا ضد كلوب بروج، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 فبراير، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا..

تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: بوستش - هين - ديمسيتي

خط الوسط: بيلانوفا - دي رون - إيديرسون - زاباكوستا

وفي الهجوم: بازليتش - ريتيجوي - شارل دي كيتيلير.

تشكيل كلوب بروج ضد أتالانتا

حراسة المرمى: مينيوليت

خط الدفاع: خواكين - أوردونيز - ميشيل - كوبير

خط الوسط: جاشاري - أونيديكا - فاناكن

وفي الهجوم: شمس الدين طالبي - جوتلجا - تزوليس.