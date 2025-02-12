للمرة الثانية منذ 23 سنة.. لبنان على موعد مع ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع

أعلن المركز الكاثوليكي للإعلام، أن ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع ستزور لبنان من 13 مارس إلى 19 يونيو 2025 ، وذلك للمرة الثانية بعد ما كانت زارته عام 2002 أي منذ أكثر من 23 سنة .

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة المئوية الأولى لتقديسها عام 1925 في روما .

وستجوب ذخائر القديسة تريزيا جميع الأراضي اللبنانية من جنوبه المجروح حتى شماله، مروراً بعدد كبير من الأبرشيات والكنائس لتكون فرصة للمؤمنين للصلاة ونيل البركة والتأمل بروحانية هذه القديسة الكبيرة التي علمتنا أن القداسة ممكنة للجميع، من خلال أعمال بسيطة مفعمة بالحب والتواضع والمسامحة والتضحية والثقة بالله .



وقد تألق شعب لبنان بإستقبال الذخائر عام 2002 بحفاوة نادرة ، لذا سأعود بالذاكرة إلى ذلك اليوم الذي استقبلت فيه بقاعكفرا ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع عام 2002 :

يوم زارت تريزيا بقاعكفرا

عام 2002 زارت القديسة تريزيا الطفل يسوع لبنان وبقيت في ربوع بلاد الأرز 77 يوماً وجالت ذخائرها المقدسة في كل قرى وبلدات لبنان ، على غرار تمثال مريم أم النور الذي جال على 426 بلدة لبنانية عام 1954 بمناسبة اليوبيل المئوي الأول لإعلان عقيدة الحبل بلا دنس

ووصلت ذخائر القديسة تريزيا إلى بقاعكفرا ، وكان استقبالها أمام منزلنا في البلدة . كاهن البلدة الخوري يوسف مخلوف والاب برنار حوشب الكرملي وجمع غفير من المؤمنين يستقبلون زائرتهم الكبيرة بشيء فيه مزيج من التصفيق والزغاريد ونثر الورود والترانيم الروحية ورفع رايات وصور القديسة

فغمر الفرح القلوب وانهمرت الدموع من العيون وشعّت الغبطة من الوجوه تعبيراً عن محبة أبناء بلدة بقاعكفرا لهذه القديسة العظيمة التي بنوا لها مذبحاً خاصاً في كنيستهم منذ العام 1925 وهو على الأرجح أول مذبح لها في لبنان كما ذكرنا في مقالات سابقة .

وأمضت تريزيا ساعات طوال في بقاعكفرا بلدة القديس شربل باركت ذخائرها كنائسنا وبيوتنا وعيالنا وأولادنا وطرقاتنا ومواسمنا ، زارت منزل القديس شربل الذي يشبه منزلها الوالدي في ليزيو الفرنسية .

ودّع أبناء بقاعكفرا ضيفتهم الغالية كما استقبلوها بالتصفيق والزغاريد والترانيم ثم أكملت طريقها إلى مدينة بشري حيث يوجد دير مار يوسف لرهبنتها الكرمل وزارت أرز الرب وزرعت شجرة أرز على اسمها في الغابة الدهرية.