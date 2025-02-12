ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فوز الدكتورة أماني الشريف بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا

الدكتورة أماني الشريف
الدكتورة أماني الشريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جلسته المنعقدة يوم ١٢ فبراير انتخاب الأستاذة الدكتورة أماني الشريف لمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا لمدة أربعة أعوام، حيث حصلت على ٣٧ صوتًا متخطية العدد المطلوب للفوز بالمنصب.

 تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة أماني الشريف كان قد تم انتخابها عام ٢٠٢٢، وحققت إنجازات عديدة خلال الفترة الأولى لها، ويعد مجلس الجامعة أعلى جهاز إداري يتولى الإشراف على سياسة الجامعة وبرامجها المختلفة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

 

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدكتورة أماني الشريف نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا مجلس جامعة عموم أفريقيا