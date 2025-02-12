«في قلب اللحظة حدود ملتهبة.. ونظام عالمي جديد».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ جمال الكشكي

أصدرت وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «في قلب اللحظة حدود ملتهبة.. ونظام عالمي جديد»، للكاتب جمال الكشكي.

الكتاب محاولة للإبحار في تيارات الأمم السياسية، ونظرة فاحصة على الدور الأمريكي المترامي على المسرح الدولي، وتأمل في مآلات الحرب الأوكرانية - الروسية، ويتوقف طويلا عند القضية الفلسطينية بتعقيداتها الدولية، ويتساءل عن ماهية النظام العالمي المحتمل وقد اقترب هذا النظام.



يحاول الكتاب الغوص تحت جلد السودان وليبيا، وضرورة إنقاذهما من الغرق المرتب بفعل متغيرات وتيارات داخلية وخارجية، وأولا وأخيرا هو قراءة دقيقة في لحظة مصر، أمة ودولة وإقليما، وارتباطها الوثيق بكل ما يجري في الإقليم والعالم، وكيف أنها تمتلك رؤية استراتيجية للإقليم، تقوم على إدراك معرفي عميق، بأهمية إعادة هندسة الإقليم طبقا لمصالحه الاستراتيجية.



الكتاب يأتي في مقدمة، و٨ فصول، يحمل الفصل الأول عنوان «طائر العنقاء يخرج من الرماد»، والفصل الثاني «عدمية القوى العظمى ونظام دولي يتلاشى»، والفصل الثالث «أمريكا.. أمريكا.. خاتمة النظام الدولي القديم».



أما الفصل الرابع يحمل عنوان «روسيا وأوكرانيا لعبة صفرية»، والفصل الخامس «مصر النواة الصلبة والخط الأحمر»، والفصل السادس «فلسطين.. جمرة النظام الدولي»، والسابع «مصر والسودان.. نهر الأمن القومي»، والثامن «ليبيا.. خط مصر الأحمر في التاريخ والجغرافيا».