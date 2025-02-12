8 نصائح لتحضير الفشار بطريقة صحية.. تعرف عليها

تعتبر حبات الذرة الفشار المُقرمشة من بين أكثر الوجبات الخفيفة شعبية في العالم، يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على جسم الإنسان طالما يتم تحضيرها بشكل صحي.

نشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا 8 طرق أساسية يجب الاهتمام بها:

- قم بإعداد الفشار على موقد الغاز

يمكن تحضير الفشار في عدة دقائق، حيث أن كل ما تحتاجه هو وعاء، وغطاء، وزيت لصنع فشار لذيذ وصحّي.

- استخدم زيت الجوز أو زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون البكر الممتاز

يفضل استخدام زيت الجوز، أو زيت الأفوكادو، أو زيت الزيتون البكر الممتاز عند تحضير الفشار على موقد الغاز. وتجنّب استخدام زيوت الذرة، وعبّاد الشمس، وفول الصويا تمامًا.

- تحكم بحجم الحصة الغذائية

- يعتمد حجم الحصة الغذائية على نوع الفشار الذي تتناوله، ولكن، يحتوي كوب واحد من الفشار العادي بشكل عام على حوالي 30 سعرة حرارية.

- تجنب تحضير الفشار في الميكروويف

يعتبر الفشار الذي يتم تحضيره في الميكروويف من بين الخيارات غير الصحيّة بسبب احتوائه على الكثير من الملح والنكهات الاصطناعية.

- تجنب الزبدة أو تناولها باعتدال

يعتبر الفشار المطهو بالزبدة من بين النكهات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لكنه يحتوي على سعرات حرارية مفيدة ، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

- ابتعد عن المحليات والمواد الكيميائية المضافة .

تجنب شراء الفشار الذي يحتوي على أي نوع من المحليات لأنه يصبح حينها من الأطعمة الأقل صحية.

قم بطهو الفشار بإضافات صحيّة

يمكن تحضير الفشار بتوابل صحيّة عن طريق إضافة الصلصة الحارّة أو تذويب بضع أونصات من الجبن فوقه. ويمكن أيضًا رشّ القليل من الخل البلسمي أو تناول الفشار مع المخللات أو فلفل الهالبينو.

ولكن، تأكد من إضافة البهارات والتوابل، وليس مساحيق البودرة أو المُنكّهات أو الكثير من الملح.

- أضف البروتين

يمكن تناول الفشار مع أحد مصادر البروتين الطبيعية للشعور بالشبع لفترة أطول، كملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني أو الجبن

فوائد الفشار الصحية

أوضح الموقع الرسمي لـ وزارة الزراعة الأمريكية أن تناول حصة واحدة من الفشار يُوفر نحو ثلث الحبوب الكاملة التي يحتاجها المراهقون والبالغون يوميًا.

وتساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة في:

خفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

تقليل احتمالية الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يُعدّ الفشار مصدرًا جيد للألياف، حيث تحتوي الحصة الواحدة منه على حوالي 15% من احتياج الفرد اليومي للألياف، مما يُعزز صحة الجهاز الهضمي، ويحسن صحة الأمعاء، ويقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالفشار كوجبة خفيفة صحية ومغذية دون الإضرار بنظامك الغذائي.