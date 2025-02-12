مصطفى زيكو رجل مباراة زد وسيراميكا في الدوري

توج مصطفى زيكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة زد ضد سيراميكا بهدف لكل فريق، في مواجهة متوازنة انتهت بحصول كل منهما على نقطة.

زيكو أفضل لاعب في مباراة زد ضد سيراميكا

حصل زيكو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما ظهر بشكل جيد مع فريقه، وقدم أداء جيدًا بتسجيله هدف فريقه في الدقيقة 69.

هدف زيكو وضع زد في المقدمة، لكن استطاع أحمد بلحاج إدراك التعادل لفريق سيراميكا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وحصل مصطفى زيكو على أعلى تقييم في فريقه، لما أسهم به في اللقاء ليكلل مجهوده بحصوله على جائزة رجل المباراة.

مصطفى زيكو مع جائزة رجل مباراة زد وسيراميكا

بتلك النتيجة، رفع زد رصيده إلى 16 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 20 نقطة في المرتبة الخامسة.