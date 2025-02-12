ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"ترانيم الشعر".. أولى الأمسيات الشعرية بمعرض جازان للكتاب 2025

ندوات الشعرية بمعرض
ندوات الشعرية بمعرض جازان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضمن البرنامج الثقافي لمعرض جازان للكتاب 2025، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، أقيمت اليوم أمسية شعرية بعنوان "ترانيم الشعر" على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري ألقاها الشاعرة نورا عثمان والشاعر  علي الحازمي وأدارها محمد عباس.

واستهلت الشاعرة نورا عثمان الأمسية بقصيدة بعنوان "الفراشة بالحب تحلم" أما الشاعر علي الحازمي قدم قصيدة شعرية "وحدك دون غيرك" وتعددت القصائد الشعرية حيث تنوعت ما بين الحكمة والغزل والمدح بالإضافة إلى قصائد وجدانية تفاعل معها الجمهور. هذه التنوعات أبرزت العمق الثقافي والثراء الفني للشعر العربي.

وتُعد هذه الأمسية الشعرية ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكتاب 2025 في نسخته الأولى بمنطقة جازان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي وتوفير منصة تحتفي بالمبدعين وتجمع محبي الأدب في أجواء أدبية راقية.
يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 يفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساءً.

 ‏‎

القصائد الشعرية الفعاليات الثقافية أولى الأمسيات الشعرية هيئة الأدب والنشر والترجمة قصيدة شعر معرض الكتاب 2025 محمد عباس