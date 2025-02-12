قرعة كأس مصر.. طائرة سيدات الزمالك تلتقى بهليوبوليس بدور الـ16

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة الطائرة "سيدات" موسم 2024 - 2025 بمقر الاتحاد المصري .

أسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" مع نظيره هليوبوليس، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة نظيره سبورتنج بالدور قبل النهائي لبطولة السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفي بـ6 أكتوبر.

يتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".