رئيس "صناعة النواب" يطالب بربط البحث العلمى باحتياجات القطاع الصناعى

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجه الحكومة وتحديدا وزارة التعليم العالى فيما يتعلق بربط البحث العلمى باحتياجات القطاع الصناعى فى كل إقليم على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب فى تصريحاته اليوم الأربعاء، إلى أن ربط البحث العلمى بالصناعة، يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذا القطاع، باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو حقيقية.

ووجه السلاب، التحية لوزير التعليم العالى، الدكتور أيمن عاشور، بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية فى ضوء الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، ىوجود مجلس تنفيذي للربط بين احتياجات الصناعة وربطها بالمراكز البحثية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إطلاق مبادرة بنحو مليار جنيه مصري، لدعم كل الباحثين والمبتكرين فى مجال الصناعة والنهوض بها، خطوة فى منتهى الأهمية لتشجيع الباحثين فى هذا القطاع، مؤكدا أن المراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية لديها عدد لا حصر له من الأبحاث التى يمكن استغلالها.