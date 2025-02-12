محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر يناير.. فيديو

حصد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، جائزة أفضل هدف لشهر يناير في النادي.

وأعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في النادي عن شهر يناير الماضي.

وحصل محمد صلاح على جائزة هدف الشهر في ليفربول عن هدفه الرائع في شباك إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يتفوق على زملائه في ليفربول

تفوق صلاح على زملائه في الريدز، مثل هدف كودي جاكبو في شباك مانشستر يونايتد، وهدف ترينت ألكسندر أرنولد ضد أكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المنافسة على جائزة أفضل هدف لشهر يناير مشاركة عدة لاعبين من ليفربول، حيث كان من بين المرشحين: هدف كييزا في شباك أكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، هدف دومينيك سوبوسلاي أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدف كودي جاكبو في شباك مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدف ترينت ألكسندر أرنولد ضد أكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.