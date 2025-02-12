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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد سامي عن أغنية مسلسل «إش إش»: حققت 10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
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شارك المخرج محمد سامي، جمهوره، بوستر  الأغنية الرسمية لمسلسل "إش إش "، محتفلا بتحقيقها 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر منصة "اليوتيوب".

وعلق محمد سامي على بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل  الاجتماعي  "فيسبوك" قائلا: "في أقل من 24 ساعة أغنية إش إش تحقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة ".

مسلسل إش إش، يشارك في بطولته الفنانة مى عمر، ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر ان يتم طرحه فى موسم رمضان 2025.

المخرج محمد سامي إش إش موسم رمضان 2025 اغنية مسلسل اش اش 10 ملايين مشاهدة