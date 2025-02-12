أبو علي: صفقات الأهلي الجديدة إضافة كبيرة.. ولا أحب خسارة مباريات أو بطولات

قال وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه دخل مرحلة صعبة ولديه مواجهة قوية أمام الإسماعيلي ثم الزمالك، مشددا على أن كل المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية.

وأضاف المهاجم الفلسطيني: دائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات.. أما مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة».‏

وانتقل للحديث عن الصفقات الجديدة، وأوضح: «كلهم لاعبون مميزون ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير.. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا وكذلك أشرف بن شرقي لاعب معروف.. وجودهم يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي».‏

واستكمل: «لديَّ حماس كبير للعودة إلى المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية».‏



