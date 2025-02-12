طلب إحاطة بشأن انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات خلال شهر رمضان

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التموين، والصحة، بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.

وقال النائب في طلب الإحاطة: مع حلول شهر رمضان يتزايد استهلاك المواطنين لبعض المنتجات مثل العصائر وتحديدا المصنعة، وكذلك المخللات وغيرها، وأغلبها يتم إنتاجه من خلال مصانع مجهولة بدون أي تراخيص وبعيدا عن الرقابة.

وأشار أبو العلا، إلى أن انتشار بعض هذه المنتجات في الأسواق بصورة كبيرة له تأثير سلبي على الصحة العامة، خصوصا وأنها تحتوى على مواد حافظة غير مطابقة للمواصفات وتضر بحياة الكثيرين.

وأكد أن الأمر يحتاج إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية بداية من المصانع التي تقوم بإنتاج هذه الأغذية، لبيان مدى التزامها بالمواصفات والمواد المستخدمة، مشددا على أهمية الرقابة على الأسواق لمنع الترويج لها حفاظ على صحة المواطنين.