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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الأمريكي: السلام في أوكرانيا لابد أن يبنى على تقييم صحيح للمواجهات العسكرية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
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أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أنّ التوصل إلى سلام في أوكرانيا لابد أن يبنى على تقييم صحيح للمواجهات العسكرية ونتائجها،  حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وطالب وزير الدفاع الأمريكي، أوروبا بأن تضطلع بالجزء الأكبر من المساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا.

وزير الدفاع الأمريكي أوكرانيا المساعدات العسكرية