مهاجم الأهلي: مساندتي لجراديشار أمر طبيعي ومتعطش للمباريات

أكد وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه منذ اليوم الأول له مع الأهلي وتعود على أن يلعب من أجل الفوز فقط.
وقال المهاجم الفلسطيني: "سنقاتل خلال الـ90 دقيقة بكل مباراة ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي».
واسترجع ذكريات متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح: «شاهدت مباريات عديدة للأهلي في نسخ البطولة السابقة.. آخر مباراة شاهدتها كانت مواجهة اتحاد جدة السعودي التي فاز بها الفريق بثلاثية، وقبلها بيوم تحدث معي أمير توفيق عن الانتقال للأهلي».
وأكمل: «أنا لاعب في الفريق وجزء منه.. مساندتي لجراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي.. في أي وقت لا بد من مساندة من يوجد في المباريات.. ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير».
وكشف عن تفاصيل قرب عودته للمباريات: «ابتعدت عن المباريات لفترة كانت صعبة، ولكني راض بقضاء الله وقدره.. الآن أنا جاهز ومتحمس.. وجائع ومتعطش للمشاركة وأرغب في تحقيق الكثير، ولا أطيق الانتظار للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير».